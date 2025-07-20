Bir yıl mahsul verip, diğer yıl vermeyen Antep fıstığı için hasat döneminde tedbirler artırıldı. Hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan yaya ve motorlu devriye, havadan dron ile tedbirler aldı. Ayrıca ellerinde silahlar ile fıstık arazileri içerisinde komandolar devriye atarken, bazı ekipler de arazilere yakın bölgelerde uygulama noktaları oluşturdu.

TARLA HIRSIZLARININ BİR NUMARALI HEDEFİ



Türkiye'de yetiştirilen safran, antep fıstığı ve fındık gibi ürünler, piyasa fiyatlarının son yıllarda artmasıyla birlikte tarla hırsızlarının en büyük hedefleri arasına girdi. Jandarma ekipleri, çiftçileri birlikte tarlaların güvenliğini sağlarken, hırsızlık vakalarını engellemek amacıyla gece görüşlü dron kameralardan yardım alınıyor.



TARLADA ATEŞ YAKMAK YASAK



Normal şartlar altında tarlada gece nöbetine kalan çiftçiler, mahsullerini hırsızlara karşı korumak için nöbetleşe şekilde mahsulün yanında uyumaktaydı. Ancak son günlerde artış gösteren orman yangınları nedeniyle Jandarma ekipleri, çiftçilerin tarlada ve yeşil alan yakınında ateş yakmasına müsaade etmemekte.

Bu nedenle ortaya çıkan güvenlik açığı ise devriye gezen Jandarma sayısının artırılmasıyla kapatılmakta. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde gece ve gündüz devriye faaliyetlerini artırarak, dronlarla önleyici güvenlik hizmetleri başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda bilgilendirerek uyarılar yaptı.