Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2025 ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısı ise 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4, kadınlarda ise yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek yüzde 53,7 oldu. İşgücü, bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 36,7 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,9'A DÜŞTÜ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 14,9 seviyesine indi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,6 olurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,4 saat olarak kaydedildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,1'E YÜKSELDİ

İş aramaktan vazgeçen ve halk arasında umutsuz işsizler olarak bilinen mevsim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı, Ocak ayında 0,1 puan artarak yüzde 28,1 seviyesine çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak tahmin edildi.