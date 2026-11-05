Türkiye genelinde kış yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlarken, yılın ilk tatil haberi Giresun'dan geldi. Görele Kaymakamlığı, ilçede hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için harekete geçerek tatil kararı aldı.

Görele Kaymakamlığı'nın resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan yazılı duyuruya göre, ilçede etkisini sürdüren yoğun yağışlar ve olumsuz hava koşulları ulaşımda ciddi aksamalara yol açma riski taşıyor. Yetkililer, öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atmamak adına belirli bölgelerde eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

HANGİ OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kaymakamlık tarafından yayımlanan resmi duyuruda, tatil kararının kapsadığı okullar tek tek listelendi. Alınan karara göre;

Kırıklı İlkokulu ve Ortaokulu,

Koyunhamza Ortaokulu,

Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu'nda eğitime ara verildi.

Ayrıca, ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda eğitim öğretim gören "taşımalı eğitim" kapsamındaki tüm öğrencilerin de tatil kararına dahil edildiği belirtildi.

TATİL BUGÜN ÖĞLEDEN SONRASINI KAPSIYOR

Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşım aksaklıkları göz önünde bulundurularak alınan bu karar, 5 Kasım 2026 Perşembe günü öğleden sonra için geçerli olacak. Taşımalı eğitim gören öğrenciler, belirtilen tarihte yarım gün süreyle idari izinli sayılacak. Kaymakamlık, alınan bu tedbir kararını kamuoyuna saygıyla duyurdu.