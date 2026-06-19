Alüminyum fiyatları son zamanlarda gösterdiği hareketleriyle piyasada dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen yıl yüzde 35'e yakın yükseliş yaşayan alüminyum fiyatları bu hafta sert kayıplar verdi. ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ise alüminyum fiyatlarına yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

TAHMİNLER YUKARI ÇEKİLDİ

Goldman Sachs, perşembe günü (bugün) yayınladığı raporda 2026 yılının üçüncü çeyreği ve 2027 yılının tamamı için ortalama Londra Metal Borsası alüminyum fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi ve altın fiyatlarının Aralık ayına kadar ons başına 4 bin 900 dolara ulaşmasını öngörüğünü açıkladı.

İKİ AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Alüminyum vadeli işlemleri, ABD-İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının arz endişelerini hafifletmesiyle ton başına 3.400 dolara gerileyerek iki aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine yaklaştı.

Goldman Sachs, perşembe günü yayınladığı raporda 2026'nın üçüncü çeyreği ve 2027 yılının tamamı için ortalama Londra Metal Borsası alüminyum fiyat tahminlerini yükseltti ve altın fiyatlarının Aralık ayına kadar ons başına 4 bin 900 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

YÜKSELİŞİN NEDENİ OLARAK ORTA DOĞU GÖSTERİLDİ

Bu güncelleme, İran savaşını sona erdiren anlaşma sonrasında Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak tekrar açılmasına rağmen Ortadoğu'daki üretimin daha yavaş bir toparlanma ile karşı karşıya kalacağı varsayımı gerekçe gösterildi.

Bankanın notunda, açıklanan geçici anlaşmanın ciddi kesinti riskini azalttığı, fakat hasar gören kapasitenin onarılması ve kademeli olarak yeniden başlatılması gerektiği için ergitme tesisi üretiminin muhtemelen akışlardan daha yavaş toparlanacağı ifade edildi.

2026 İÇİN DAHA BÜYÜK ARZ AÇIĞI BEKLENİYOR

Goldman, küresel alüminyum piyasasının önceden beklenenden daha fazla daralacağını tahmin ederek, Ortadoğu'daki zayıf üretimin Endonezya ve Çin'den gelen arz artışlarından daha ağır basması nedeniyle 2026 yılında daha büyük bir açık, 2027 yılında ise daha küçük bir arz fazlası tahmininde bulundu.

Banka, sırasıyla 570 bin ton açık ve 1 milyon 300 bin ton arz fazlası olan önceki beklentilerine oranla, 2026'da 720 bin ton alüminyum piyasası açığı ve 2027'de 590 bin ton arz fazlası öngördü.

İKİ FARKLI SENARYO BULUNUYOR

Ortadoğu arzının toparlanmasına dair risklerin iki taraflı olduğunu söyleyen banka, hasar gören Ortadoğu kapasitesinin daha yavaş devreye girmesinin 2027 alüminyum piyasası arz fazlasını 100 bin tona yakın, fiyatları ise 3 bin 250 dolar civarında tutabileceğini kaydetti.

Diğer taraftan, Ortadoğu'daki daha hızlı bir toparlanmanın arz fazlasını 1 milyon 200 bin tona çıkarabileceği ve fiyatları 2 bin 750 dolara yaklaştırabileceği ifade edildi.

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