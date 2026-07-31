Oyunculuğunun yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdüren Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Uzun süredir oyuncu Onur Tuna ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alan Yazıcı, tezinin "Yılın Tezi" seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"İYİ Kİ PES ETMEMİŞİM"

Yasemin Yazıcı, başarısını paylaştığı gönderisinde yüksek lisans sürecinin zorluklarına dikkat çekti. Oyuncu, yoğun çalışma temposunu şu sözlerle anlattı:

"Sayısız uykusuz gece, son teslim tarihleri, tez düzeltmeleri, dizi-film setleri, tükenmişlik ve yetersizlik hissi... Ama sonunda psikoloji yüksek lisansı, 'Distinction', 'Yılın Tezi' ödülü. İyi ki pes etmemişim."

EĞİTİM HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yasemin Yazıcı, akademik yolculuğunu oyunculuk kariyeriyle birlikte sürdürdü. Lisans eğitimini Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nun Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, ardından psikoloji alanında yüksek lisans yaptı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Yazıcı'nın başarısını paylaştığı gönderiye Hande Subaşı, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Belçim Bilgin, Sıla Türkoğlu, Ayça Ayşin Turan, Sinan Tuzcu ve İbrahim Selim gibi isimlerden tebrik mesajları geldi.Oyunculuğunun yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdüren Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Uzun süredir oyuncu Onur Tuna ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alan Yazıcı, tezinin "Yılın Tezi" seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.