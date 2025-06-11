4 yıl aradan sonra Arne Slot liderliğinde Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, gelecek sezona Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefiyle hazırlanıyor.



Trent Alexander-Arnold'u Real Madrid'e kaptıran İngiliz devi, uzun süredir arzuladığı transferde mutlu sona ulaştı. Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'de sergilediği performans ile dünyayı kendisine hayran bırakan 22 yaşındaki Alman yıldız Florian Wirtz, Liverpool ile anlaşmaya vardı.

150 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ



Fabrizio Romano, kulüp ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyururken, Liverpool'un Bayer Leverkusen'e Wirtz için 150 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini belirtti.



Henüz 22 yaşında olan Florian Wirtz, hücum bölgesinde oynayan yaşıtları arasında en iyi oyuncu olarak gösteriliyor. Genç yaşına rağmen Alman Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi olan Florian Wirtz, Liverpool'a giderek Avrupa'da dengeleri değiştirdi.