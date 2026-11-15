Avusturya'nın Tragöß bölgesinde bulunan ve Yeşil Göl anlamına gelen Grüner See, yılın belirli dönemlerinde 12 metre derinliğinde bir göle dönüşüyor. Mayıs ve haziran aylarında yükselen su seviyesi nedeniyle parktaki banklar, köprüler ve ağaçlar tamamen su altında kalıyor.

SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA NASIL GÖRÜNÜYOR?

Hochschwab Dağları'nın eteğinde yer alan vadi, sonbahar ve kış dönemlerinde bir doğa parkı olarak kullanılıyor. Bu aylarda bölgede yürüyüş yolları, ahşap köprüler, banklar ve çimenlik alanlar bulunuyor. Parkın ortasında ise yalnızca 1 ila 2 metre derinliğinde küçük bir gölet yer alıyor.

SU SEVİYESİ 12 METREYE YÜKSELİYOR

Her yıl mayıs ve haziran aylarında çevredeki yüksek dağlarda bulunan karlar erimeye başlıyor. Eriyen karlardan gelen soğuk ve berrak sular vadi tabanında birikiyor. Bu doğa olayı sonucunda bölgedeki su seviyesi 12 metreye kadar ulaşıyor.

TEMMUZ AYINDA SULAR ÇEKİLİYOR

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte parkın içindeki tüm banklar, ahşap köprüler ve ağaçlar suyun altında kalarak bir sualtı alanına dönüşüyor. Bölgedeki sular temmuz ayında çekilmeye başlıyor ve su altında kalan park yeniden ortaya çıkıyor.