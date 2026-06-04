Şarkıcının bu paylaşımı, sosyal medyada mizahi ve eleştirel bir değerlendirme olarak yorumlandı. Ergen'in sözleri, kamuoyunda fiziksel görünüm üzerinden yapılan yorumlar ile toplumsal katkılar arasındaki öncelik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.