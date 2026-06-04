Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllardır gündeme getirilen plaj fotoğraflarına esprili bir göndermede bulundu. 2013 yılında çekilen ve uzun süre magazin gündeminde yer alan görüntüleri hatırlatan Ergen, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Gülben Ergen'in yıllar önce tatil sırasında çekilen ve magazin basınında geniş yer bulan fotoğrafları yeniden konuşulmaya başladı. Özellikle 2013 yılında plajda görüntülendiği karelerdeki selülit detayları uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.
Aradan geçen yıllara rağmen söz konusu görüntülerin zaman zaman yeniden gündeme gelmesi üzerine Ergen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Ünlü sanatçı, Kleopatra hakkında yapılan bir paylaşımı alıntılayarak, yıllardır konuşulan fotoğraflarına göndermede bulundu. Ergen paylaşımında, "61 anaokulu açtım ama hâlâ selülitlerim konuşuluyor" ifadelerini kullanırken, paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.
Şarkıcının bu paylaşımı, sosyal medyada mizahi ve eleştirel bir değerlendirme olarak yorumlandı. Ergen'in sözleri, kamuoyunda fiziksel görünüm üzerinden yapılan yorumlar ile toplumsal katkılar arasındaki öncelik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.
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Gülben Ergen'in 2013 yıllarında Habertürk kameralarına yansıyan görüntüleri yeniden gündem oldu
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