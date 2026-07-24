Eylül 2023’te Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’yi etkisi altına alarak binlerce can kaybına ve milyarlarca dolarlık altyapı hasarına yol açan Daniel Fırtınası’nın yaraları sarılamadı. Sellerin en ağır darbeyi vurduğu Yunanistan’ın Tessalya bölgesinde kullanılamaz hale gelen 79 köprüden biri olan Palaiopyrgos Köprüsü, bugünlerde daha çok dikkat çekiyor.

Tempi ve Agia belediyelerine bağlı kıyı yerleşimlerini birbirine bağlayan stratejik öneme sahip köprü, fırtınada ortasından bükülerek çöktü. Sularının sadece birkaç santimetre üzerinde sarkan ve ağır deformasyona uğrayan yapının resmi olarak kapalı olduğu açıklansa da bölgede hiçbir barikatın veya güvenlik önleminin bulunmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

ENGELLERİ AŞIP GEÇİYORLAR

Larissanet Daily Newspaper tarafından çekilen dron görüntüleri, tehlikenin boyutunu bir kez daha gösterdi. Görüntülerde, bir arazi aracının çöken köprü yüzeyini adeta bir "engel parkuru" gibi slowly aştığı ve nehrin karşı kıyısına geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Bölge halkı, uyarı tabelalarına rağmen bu ölümcül riski almalarının sebebini alternatif yolların uzunluğuyla açıklıyor. Sürücüler, resmi rotanın ciddi bir zaman kaybına ve yüksek yakıt maliyetine yol açtığını, bu yüzden şanslarını denemek zorunda kaldıklarını belirtti.

TURİSTLER DE KAPANA KISILIYOR

Sadece yerel halk değil, bölgeyi bilmeyen turistler de mağdur. Navigasyon sistemlerinin halen bu güzergahı göstermesi nedeniyle çöken köprünün önüne kadar gelen turistler, ya kilometrelerce geri dönmek ya da hayatlarını riske atıp çökmüş köprüden geçmek zorunda kalıyor. Yetkililerin tehlikeli köprüye ne zaman müdahale edeceği ise belirsizliğini koruyor.