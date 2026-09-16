Makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçmişte yaptırdığı Aquafilling dolgunun vücuduna yayılarak enfeksiyona yol açmasının ardından birçok kez ameliyat olan Bilic, yeniden hastaneye yattı.

KALÇA DOLGUSU PEŞ PEŞE AMELİYATLARA NEDEN OLDU

Danla Bilic, tüp mide ameliyatının ardından farklı estetik operasyonlar geçirdi. Bunlardan biri de kalça estetiğiydi.

Bilic’in geçmişte yaptırdığı Aquafilling dolgu maddesinin vücuduna yayıldığı ve enfeksiyona yol açtığı belirtildi. Yaşadığı sorunlar nedeniyle fenomen, bugüne kadar birçok kez ameliyat masasına yattı.

YENİDEN AMELİYAT OLDU

Peş peşe operasyonların ardından bir süredir evinde tedavisine devam eden Bilic, dün yaptığı paylaşımla yeniden ameliyat olduğunu duyurdu.

Hastane odasından paylaşım yapan ünlü fenomen, “Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada” ifadelerini kullandı.

Bilic, operasyonun nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü fenomenin hastane odasından yaptığı son paylaşımın ardından sağlık durumu merak konusu oldu.