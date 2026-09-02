2011 yılında Massachusetts'teki Great Meadows Koruma Alanı'na salındıktan kısa süre sonra kaybolan dişi Blanding kaplumbağası Ivy, 12 yıllık aranın ardından 2023 yılında sağlıklı bir yetişkin olarak yeniden ortaya çıktı. Biyologlar tarafından radyo vericisiyle takibe alınan canlı, 2025 yılında bıraktığı yumurtalarla koruma programının doğadaki ilk yavru doğumunu gerçekleştirdi.

12 YIL BOYUNCA İZİ NASIL KAYBOLDU?

Stone Hayvanat Bahçesi'nde özel beslenme programıyla büyütüldükten sonra doğaya bırakılan Ivy, kısa süre içinde araştırmacıların gözünden kayboldu. Müttefik uzmanların 10 yılı aşkın süre boyunca bölgede yürüttüğü rutin taramalarda canlıya dair hiçbir iz bulunamadı. Öldüğü veya kaçak avcılar tarafından alındığı düşünülen kaplumbağa, 2023 yılındaki saha incelemelerinde sağlıklı ve üreme çağına ulaşmış halde tespit edildi.

TARİHİ BAŞARI NASIL BELGELENDİ?

Radyo vericisi takılarak izlenmeye başlayan Ivy, 2025 yılında koruma altındaki bir alanda 8 yumurta bıraktı. Yumurtalardan çıkan 7 yavru, doğa koruma programı kapsamında salınan bir kaplumbağadan elde edilen ilk yeni nesil oldu. Gelişim süreçleri tamamlanan genç kaplumbağalar, annelerinin bir yıl önce bulunduğu aynı bataklık alana resmen salındı.

TÜRÜN KORUNMASI NEDEN ON YILLAR ALIYOR?

Blanding kaplumbağaları son derece yavaş büyümeleri ve üreme olgunluğuna ancak 14 ila 21 yaşlarında ulaşmaları nedeniyle kritik bir tür olarak değerlendiriliyor. Yaşam süreleri 75 yılı aşabilen bu canlıların neslini korumak için uzun soluklu projeler yürütülüyor. Yapılan araştırmalar, ilk yılını insan gözetiminde geçiren yavruların doğada hayatta kalma oranının, doğrudan doğaya bırakılanlara kıyasla 6 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor.