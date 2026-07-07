Süperyat sektöründe son dönemde yaşanan küresel patlama, dev yatırımları beraberinde getirmeye devam ediyor.

Dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden CVC, lüks yat marinası ağı D-Marin’i 1 milyar euronun üzerinde bir bedelle satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Atina merkezli olan ve Avrupa ile Orta Doğu’da toplam 28 lokasyonda faaliyet gösteren dev marina grubunun yeni sahibi, Fransız özel sermaye şirketi InfraVia olacak.

REKOR DEĞERLEME: 1.5 MİLYAR EUROYU BULABİLİR

Pazartesi günü şirketler tarafından yapılan resmi açıklamada satışın finansal şartlarına dair detay verilmedi. Ancak konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gerçekleşen dev işlem D-Marin’e 1 milyar euro ile 1,5 milyar euro arasında bir piyasa değeri biçti.

Financial Times'ta yer alan habere göre, küresel marina sektöründe Blackstone ve Stonepeak gibi devlerin de parçalı pazardaki konsolidasyon fırsatlarını değerlendirmek için yarış halinde olduğu ve D-Marin satışının bu hareketliliğin son büyük halkası olduğu belirtiliyor.

AKDENİZ’DE YILLIK BEKLEME LİSTELERİ VAR

D-Marin’in Akdeniz’de 22, Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere diğer stratejik pazarlarda ise 6 marinası bulunuyor.

Genellikle yıllık bazda kiralanan toplam 14.300 bağlama kapasitesine sahip olan grup, küresel yatçılık faaliyetlerinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapan Akdeniz'in en büyük oyuncularından biri. Danışmanlık devi McKinsey’nin verilerine göre, Akdeniz’deki yoğunluk nedeniyle tekne sahipleri bağlama yeri bulabilmek için bir yıl veya daha uzun süre kuyrukta bekliyor.

ARZ-TALEP DENGESİZLİĞİ FİYATLARI UÇURDU

Sektördeki son durumu değerlendiren D-Marin Üst Yöneticisi (CEO) CEO'su Oliver Dörschuck, yeni marina inşa etme yönetmeliklerinin son derece katı olduğuna dikkat çekti.

Akdeniz’e sürekli yeni tekne girişi olduğunu belirten Dörschuck, "Yapısal bir arz-talep dengesizliği söz konusu. Çok parçalı bir pazarda ölçeğe sahip olduğunuzda önünüze büyük fırsatlar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

McKinsey raporları da dünya genelindeki 210 bin yata karşılık sadece 160 bin bağlama yeri olduğunu ve 15 milyar dolarlık pazarın on yılın sonuna kadar her yıl yüzde 8 büyüyeceğini öngörüyor.

DOĞUŞ GRUBU’NDAN ALINMIŞTI, GELİRİ 3 KATINA ÇIKTI

CVC, D-Marin’i 2020 yılında Türk holdingi Doğuş Grubu’ndan yaklaşık 200 milyon euro bedelle bünyesine katmıştı.

Altı yıllık süre zarfında şirketin gelirlerini üç katına çıkardıklarını belirten CVC Yönetici Ortağı István Szőke, "İşletmeyi gizli bir mücevherden, bölgenin açık ara pazar liderine dönüştürdük" dedi.

Şirketin mülkiyet yapısı yabancı sermayeye geçmiş olsa da Türkiye’nin en prestijli turizm destinasyonlarında yer alan şu 3 önemli marinanın işletmesi halen grubun aktif portföyünde bulunuyor:

-D-Marin Didim

-D-Marin Göcek

-D-Marin Bodrum Turgutreis

Yılda 50 binden fazla müşteriye hizmet veren ve 12 profesyonel tekne bakım tersanesini de işleten D-Marin'i devralan InfraVia’nın CEO'su Vincent Levita ise bu altyapı varlığını daha da büyüteceklerini açıkladı.

Dev satın alma sürecinde CVC’ye Goldman Sachs ve Clifford Chance; InfraVia’ya ise Morgan Stanley ile White & Case danışmanlık yaptı.