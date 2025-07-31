Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, geçen günlerde Bodrum'un gözde mekanlarından Günay'da hayranlarıyla buluştu. Sahneye modacı Burcu Sedef tarafından özel olarak tasarlanan çiçek desenli, rengarenk elbisesiyle çıkan Pekkan, hem enerjisiyle hem de zarafetiyle izleyenleri büyüledi.

Konserden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan 'Süperstar', duygularını şu şöyle dile getirdi:

"Gözde sahnelerden biri olan Günay Bodrum'da sizlerle yeniden buluşmak tarif edilemez bir mutluluktu. Her bir alkış, her bir bakış kalbime dokundu. Bu özel geceyi unutulmaz kılan tüm dostlara içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sahnede kendimi adeta başka bir dünyadaymış gibi hissettiren sevgili Burcu Sedef'e de ayrıca teşekkür ederim."

79 yaşındaki sanatçının sahne performansı, zarafeti ve gençlik enerjisi sosyal medyada geniş yankı buldu. Pekkan'ın genç görünümü, sevenlerini bir kez daha kendisine hayran bırakırken çokça "bebek gibi" yorumu yapıldı.