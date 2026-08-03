YILLAR SONRA BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Kınay ile Emine Ün, yaz tatili için Bodrum Türkbükü'nü tercih etti. Eski eşler, kızları Duru ile birlikte gün boyunca plajda vakit geçirirken görüntülendi. Güneşin ve denizin tadını çıkaran aile, sakin ve keyifli halleriyle dikkat çekti.