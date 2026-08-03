YILLAR SONRA AYNI KAREDE BULUŞTU
2003-2009 yılları arasında evli kalan oyuncu Emre Kınay ile Emine Ün, kızları Duru ile Bodrum Türkbükü'nde bir araya geldi. Gün boyunca plajda vakit geçiren eski eşler, denize girip sohbet ederken objektiflere yansıdı. Aile olarak geçirdikleri keyifli anlar magazin gündeminde öne çıktı.
YILLAR SONRA BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Kınay ile Emine Ün, yaz tatili için Bodrum Türkbükü'nü tercih etti. Eski eşler, kızları Duru ile birlikte gün boyunca plajda vakit geçirirken görüntülendi. Güneşin ve denizin tadını çıkaran aile, sakin ve keyifli halleriyle dikkat çekti.
DENİZDE UZUN UZUN SOHBET ETTİLER
Sıcak havanın etkisiyle denize giren Emre Kınay ile Emine Ün'ün denizde uzun süre sohbet ettiği görüldü. Dostane tavırlarıyla dikkat çeken ikiliye, bir süre sonra kızları Duru da eşlik etti. Ailece geçirilen anlar objektiflere yansıdı.
EMİNE ÜN'DEN KÖPEĞİNE YAKIN İLGİ
Deniz keyfinin ardından sudan çıkan Emine Ün, ilk olarak köpeğinin yanına gitti. Bir süre sevimli dostuyla vakit geçiren oyuncu, ardından plajdaki dinlenme alanına geçti. Eski eşlerin kızlarıyla birlikte geçirdiği tatil günü, Bodrum sahillerinin dikkat çeken magazin kareleri arasında yer aldı.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.