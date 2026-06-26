Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü, yıllar geçse de oyuncuları ve karakterleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.
Dizide Fikret ve Cevriye karakterlerine hayat veren Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten’in yeniden kamera karşısına geçeceği öğrenildi.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER'DE BULUŞUYORLAR
İkilinin Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminde birlikte rol alacak olması, özellikle Yaprak Dökümü hayranları arasında büyük heyecan yarattı.
Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede ilgi görürken, birçok kullanıcı “Yıllar sonra aynı kadrajda görmek çok güzel”, “Yaprak Dökümü özlemi yeniden canlandı” ve “Bu ikiliyi tekrar izlemek için sabırsızlanıyoruz” yorumlarında bulundu.
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Yıllar sonra gelen bu sürpriz buluşma, nostalji rüzgârı estirirken Aşk Tesadüfleri Sever 3 şimdiden merakla beklenen yapımlar arasına girdi.
İŞTE O KARE
Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten'in son hali
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