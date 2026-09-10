NASA'nın 14 yıldır Mars'ta incelemelerde bulunan Curiosity gezgini, Mount Sharp bölgesindeki tırmanışı sırasında zemin üzerinde yaklaşık 1 santimetre genişliğinde sığ ve küçük delikler keşfetti.

Daha önce karşılaşılan çukurların aksine çevresinde hiçbir mineral veya çakıl kalıntısı barındırmayan bu yapılar, Kızıl Gezegendeki bilinen aşınma süreçlerinden tamamen farklı bir tablonun varlığını ortaya çıkardı.

TESPİT EDİLEN DELİKLERİ DİĞER AŞINMALARDAN FARKLI KILAN NE?

Mount Sharp dağının sülfat açısından zengin Valle Grande bölgesinde kaydedilen delikler, son derece sığ ve geniş yapısıyla dikkat çekiyor. Çevresinde erozyon sonucu ayrılmış hiçbir kayaç veya mineral parçasına rastlanmaması, araştırmacıları bilinen jeolojik süreçlerin ötesinde yeni bir mekanizmayı incelemeye yöneltiyor.

NASA GİZEMLİ YAPILARI İNCELEMEK İÇİN HANGİ ADIMLARI ATTI?

Curiosity ekibi, oluşumun kaynağını çözebilmek adına aracın gövdesinde yer alan MAHLI ve Mastcam kameralarını devreye soktu. Bölgeden alınan yakın çekim fotoğraflar ve oluşturulan üç boyutlu yüzey modelleri üzerinden detaylı analizler yürütülüyor.

BİLİM İNSANLARI BU KEŞİFTEN SONRA NEYİ ARAŞTIRIYOR?

Mount Sharp tırmanışında 1000 metrelik irtifa eşiğini geride bırakan araç, bölgedeki farklı kayaç katmanlarının kimyasal yapısını incelemeyi sürdürüyor. Uzmanlar, yapıların henüz bilinmeyen yeni bir erozyon türünden mi yoksa kayaların kendi fiziksel özelliklerinden mi kaynaklandığını belirlemek için verileri incelemeye devam ediyor.