15 yıllık evliliklerini 2018 yılında noktalayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, yıllar sonra birlikte görüntülendi. Oğulları Ömer Kutluay ve kızları için iletişimlerini güçlendiren eski çift, bu kez ailece çıktıkları tatille gündeme geldi. Şener daha önce yaptığı açıklamada, aralarındaki kırgınlıkların sona erdiğini ve çocuklarının isteği doğrultusunda tatil planı yaptıklarını söylemişti.

BOŞANMANIN ARDINDAN İLK KEZ

İbrahim Kutluay ve Demet Şener, boşanmalarının ardından ilk kez çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Eski çift, sabah saatlerinde havalimanında görüntülenerek Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Uzun yıllar süren kırgınlıklarını geride bırakan Kutluay ve Şener, geçtiğimiz haftalarda oğulları Ömer Kutluay'ın basketbol kariyerindeki başarısı nedeniyle bir araya gelmişti. Bu buluşmanın ardından ikilinin arasındaki buzları erittiği yorumları yapılmıştı

Ayrıca geçen haftalarda, Demet Şener'in sosyal medya paylaşımına gelen bir yorum, geçmişte yaşananları yeniden gündeme taşıdı. Ünlü mankenin fotoğrafının altına bir takipçisi, "İbrahim Kutluay'ın Demet'i" ifadelerini yazdı.

Bu yoruma yanıt veren başka bir takipçi ise Şener'in geçmiş ilişkisine göndermede bulunarak dikkat çeken sözler sarf etti. Takipçi, "O bu güzelliği kaybetti. Keşke böyle olmasaydı ama ben Demet Hanım'a bakınca zarafet ve güzellik görüyorum. Işıl ışıl bir kadın, her şeyiyle. Diğerinde ne bulduğunu hâlâ anlayamadım. Bu kalpler Demet Hanım'a gelsin. Kendisini ve yetiştirdiği evlatlarını da çok seviyorum. Ömer'i tebrik ederim, Allah yollarını açık etsin; efendi, harika bir çocuk" yorumunda bulundu.

Demet Şener ise kendisiyle ilgili yapılan bu yoruma kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, takipçisinin sözlerine yalnızca kırmızı kalp emojileriyle karşılık verdi.

''NE YAŞANDIYSA YAŞANDI''

Demet Şener, gazetecilerin "İbrahim Kutluay'la barıştınız mı?" sorusuna, "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı" yanıtını vermişti. Ancak ünlü manken, bunun bir barışma olmadığını, çocukları için anne-baba olarak ilişkilerini düzelttiklerini vurgulamıştı.

''ÖZLEMİNİ DUYDUĞU AİLE HAYATINI ONLARA YAŞATMAK İÇİN TATİLE ÇIKIYORUZ''

Şener, daha önce yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız için anne baba olarak hep bir arada olacağız. Yıllardan beri çocuklarımızın özlemini duyduğu aile hayatını onlara yaşatmak için de tatile çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan eski çift arasında geçmişte yaşanan nafaka anlaşmazlığında da yeni bir gelişme yaşanmış, İbrahim Kutluay'ın açtığı nafakanın kaldırılması davasından feragat ettiği ortaya çıkmıştı.