Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memleketine olan bağlılığını dile getiren Rafet El Roman, “Hikâyemin başladığı yerdeyim” ifadeleriyle dikkat çekti. Ünlü sanatçının, ailesinden kalan yaklaşık 3-4 dönümlük arsada yeniden bir yapı kurmak istediği öğrenildi.

Rafet El Roman, Edirne’nin Havsa ilçesine gelerek doğup büyüdüğü evi ziyaret etti. Sanatçı, sosyal medya paylaşımında “#Havsa #Edirne Hikâyemin başladığı yerdeyim…” sözleriyle duygularını paylaştı.

''HİKAYEMİN BAŞLADIĞI YERDESİNİZ''

Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada çocukluğunun geçtiği evi yeniden inşa etmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm.”

KAPISINI SEVENLERİNE AÇACAK

Rafet El Roman, yeniden inşa etmeyi planladığı bu özel alanda sadece kendisinin değil, sevenlerinin de bulunabileceğini söyledi. Sanatçı, “Beni seven ve hatırlayanlar mutlaka uğrasın. Kapım her zaman açık olacak” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sanatçının memleketine dönüşü ve yaptığı açıklamalar sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.