Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ve Selena dizisinde Selin karakteriyle tanınan Cansu Demirci hakkında konuşan Gizem Güven, eski rol arkadaşının kendi isteğiyle göz önünde olmamayı tercih ettiğini söyledi.

"DOĞAL OLARAK KOPTUK"

Demirci'nin yıllardır oyunculuk yapmadığını ve sosyal medya kullanmadığını ifade eden Güven, zaman içinde yollarının doğal olarak ayrıldığını belirtti.

Geçmişte magazin basınında yer alan "düğüne davet edilmedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Güven, o dönemde yaptığı alakasız bir TikTok paylaşımının yanlış yorumlandığını dile getirdi.

"Magazin sayfaları bunu, 'Gizem düğüne davet edilmediği için ortalığı karıştırdı' şeklinde haberleştirdi. Oysa Cansu'nun bunlardan haberi bile yoktu. Çağırmasa da kırılmam, ayrıca beni niye çağırsın?" ifadelerini kullandı.

OYUNCULUĞU BIRAKIP YURTDIŞINA YERLEŞTİ

Selena dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınan Cansu Demirci, üniversite eğitimi sırasında oyunculuğu bırakma kararı almıştı. Daha sonra yüksek lisans eğitimi için yurt dışına yerleşen Demirci, uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Demirci, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan düğün fotoğraflarıyla uzun bir aranın ardından yeniden magazin gündemine gelmişti. Gizem Güven'in açıklamalarıyla birlikte ikili arasında küslük olduğu yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı.