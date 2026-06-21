Meksika genelinde yayılım gösteren parazit, Texas eyaletindeki La Pryor kasabasında üç haftalık bir buzağının göbek bağı bölgesinde saptandı. Salgının yayılmasını engellemek amacıyla vakanın görüldüğü bölgede 20 kilometrelik bir karantina hattı oluşturularak tüm sıcakkanlı hayvanların bölgeden çıkışı yasaklandı.

Tarım Bakanı Brooke Rollins, bakanlık personelinin müdahale için Güney Texas'a ulaştığını belirterek hayvancılık sektörünü yüksek alarm durumuna çağırdı. Yetkililer, durumun insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından acil bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

MİLYONLARCA KISIR SİNEK SAHAYA SALINACAK

Hastalığın kontrol altına alınması için "kısır böcek tekniği" devreye sokuldu. Parazitin üreme döngüsünü kırmak amacıyla bölgeye haftalık 4 milyon adet kısırlaştırılmış vida kurdu sineği salınması için havadan ve karadan dağıtım hazırlıkları tamamlandı.

Yaşamı boyunca yalnızca bir kez çiftleşen dişi sineklerin, bu yöntemle döllenmemiş yumurta bırakması ve parazit larvalarının doğal yollarla yok edilmesi hedeflenmektedir.