Fotoğrafçı Marek Kislovskij’in ormanlık alana yerleştirdiği fotokapan, Belarus sınırına yakın bir bölgede dolaşan ayıyı kaydetti. Bu bölge, uzun yıllardır ayıların yaşamadığı düşünülen bir yerdi.

Kislovskij, görüntüleri kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadığını söylüyor. Bu anı nadir ve sıra dışı bir karşılaşma olarak tanımlayan fotoğrafçı, aynı zamanda ayının o bölgede dolaşmış olmasının biraz tedirgin edici olduğunu da belirtiyor.

Uzmanlara göre Litvanya’da ayılar geçmişte yaygın olsa da aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle yok olmuştu. Ancak son yıllarda tekrar görülmeye başlandı.

Hatta geçtiğimiz dönemde genç bir dişi ayı başkent Vilnius’a kadar girerek büyük yankı uyandırmıştı. Yetkililer hayvan için öldürme izni çıkarsa da avcılar bunu reddetmiş ve ayı daha sonra kendi başına ormana geri dönmüştü.

Bilim insanları ve doğa gözlemcileri, bu tür görüntülerin Litvanya’da ayıların yeniden yerleşmeye başladığını gösterdiğini düşünüyor. Fotokapanlar ise bu gibi nadir türlerin izini sürmede önemli bir araç haline gelmiş durumda.