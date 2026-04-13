Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin iki oyuncusu, yıllar sonra beklenmedik bir şekilde bir araya geldi. Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci’nin karşılaşması, eski günleri hatırlattı.





YOLDA KARŞILAŞTILAR

2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci, yıllar sonra tesadüf eseri yolda karşılaştı.

Motosikletiyle yolda olan Dağhan Külegeç, eski rol arkadaşı İbrahim Kendirci ile karşılaşınca kısa süreli bir mola verdi. İkili motosikletlerini park ederek birlikte fotoğraf çekildi.

''TESADÜFÜN BÖYLESİ''

O anı sosyal medya hesabından paylaşan Külegeç, “Tesadüfün böylesi” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, dizinin hayranları iki ismi yeniden bir arada görmenin sürpriz olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Külegeç oyunculuk kariyerine devam ederken, Kendirci’nin müzikle ilgilendiği ve daha çok bu alanda projeler yaptığı biliniyor.