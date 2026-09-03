Kırım'daki antik Chersonesos kentinde ortaya çıkarılan mezarın, yaklaşık 18 yaşında öldüğü belirlenen Annion isimli genç bir kadına ait olduğu tespit edildi. Mezarın içindeki değerli eşyalar, genç kadının dönemin varlıklı ailelerinden birine mensup olabileceğini gösteriyor.

ALTIN TAKILARLA GÖMÜLMÜŞ

Mezarda yapılan incelemelerde genç kadının yanında altın takılar, süs eşyaları, cam ve seramik kaplar ile kişisel bakımda kullanıldığı düşünülen çeşitli nesneler bulundu.

Buluntular arasında özellikle altından yapılmış parçalar dikkat çekti. Değerli eşyaların mezara birlikte bırakılması, Annion'un toplum içerisindeki konumunun yüksek olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar mezarın yaklaşık MS 2. yüzyıla, Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendiğini belirtiyor. Chersonesos'un bu dönemde Karadeniz'in kuzeyindeki önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olduğu biliniyor.

PARFÜM VE KİŞİSEL BAKIM EŞYALARI DA ÇIKTI

Mezarın dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise genç kadının günlük yaşamında kullandığı düşünülen eşyaların ölümünden sonra da yanına bırakılmış olması. Bunların arasında parfüm ve kokulu yağların saklandığı küçük kapların yanı sıra kişisel bakım ve süslenmeyle ilişkilendirilen nesneler bulunuyor.

Uzmanlar, mezardaki eşyaların yalnızca değerli olmaları nedeniyle değil, yaklaşık iki bin yıl önce bölgede yaşayan insanların giyim, süslenme ve cenaze geleneklerini göstermesi açısından da önemli olduğunu belirtiyor.

Mezarın yağmalanmadan korunmuş olması sayesinde eşyaların büyük bölümünün özgün konumlarında bulunduğu aktarılıyor. Araştırmacılar şimdi mezardan çıkarılan parçaları ayrıntılı biçimde inceleyerek genç kadının yaşamı ve ait olduğu toplumsal çevre hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi amaçlıyor.