ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein’a ilişkin milyonlarca sayfalık dosyayı kısmen kamuya açmasının ardından dış basında yeni tartışmalar başladı. Açıklanan belgeler ve arşiv görüntüleri, Epstein’la geçmişte temas kurmuş yüksek profilli isimlere yönelik ilgiyi artırdı. Bu kapsamda, 1991 yılında düzenlenen bir modellik yarışmasında Donald Trump’ın jüri koltuğunda yer aldığını gösteren görüntüler geniş yankı uyandırdı 'GÖRÜNTÜLER VİDEOLAR BAĞLAMINDA KOPARILIYOR' Dış basın, söz konusu görüntülerin Trump ve Epstein’ın 1990’lı yılların başında aynı sosyetik çevrelerde bulunduğunu yeniden hatırlattığını belirtirken, Trump cephesi videoların bağlamından koparıldığını savunuyor. DOSYALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ SANSÜRLÜ İDDİASI Öte yandan bazı gazeteciler ve siyasetçiler, dosyaların büyük bölümünün hâlâ sansürlü olmasını eleştirerek, Adalet Bakanlığı’na daha fazla şeffaflık çağrısı yapıyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.