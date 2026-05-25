Uzun süredir Almanya’da gözlerden uzak bir yaşam süren Sibel Kekilli, özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile sade bir törenle evlendiği öğrenildi.

GAME OF THRONES DİZİSİNDE ROL ALDI

Sibel Kekilli, kariyerinde dönüm noktası olan Duvara Karşı filmiyle büyük çıkış yakalamış, ardından Game of Thrones dizisindeki performansıyla dünya çapında tanınmıştı.

ALMAN FOTOĞRAFÇIYLA EVLENDİ

Çiftin sade bir törenle evlendiği belirtilirken, düğünden kareler sosyal medyada da gündem oldu. Sibel Kekilli, mutluluğunu takipçileriyle paylaşarak evlilik fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, hayranları çifte mutluluk mesajları yağdırdı.