Usta sanatçı Neco ile kızları Ayşe ve Zeynep Özyılmazel arasında yıllardır devam eden küslük sona erdi. Ayşe Özyılmazel'in sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım ve aile fotoğrafı, barışma haberini duyurdu.

YILLAR SÜREN BABA KIZ KIRGINLIĞI SONA ERDİ

Neco, daha önce katıldığı televizyon programlarında kızlarıyla yaşadığı kırgınlıkla ilgili açıklamalar yapmış ve yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Yıllar sonra gelen barışma ise Ayşe Özyılmazel'in paylaşımıyla ortaya çıktı. Özyılmazel, "Aile her şeydir" sözleriyle yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride kaldığını ifade etti.

NECO VE KIZI AYNI KAREDE BULUŞTU

Barışmanın ardından paylaşılan aile fotoğrafında Neco, Ayşe Özyılmazel'İN yanı sıra Neco'nun eski eşi Oya Germen de yer aldı.





AYŞE ÖZYILMAZEL'DEN DUYGUSAL BARIŞMA MESAJI

Ayşe Özyılmazel, uzun açıklamasında aile ilişkileri, kırgınlıklar ve zaman içinde değişen bakış açısı üzerine duygularını paylaştı.

Özyılmazel, "Aile... kolay değil elbette. Farklı ruhların buluşması" ifadeleriyle başlayan yazısında, geçmişte yaşananların ardından birbirini anlamanın önemine vurgu yaptı.

Paylaşılan aile karesi, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ayşe Özyılmazel'in açıklaması şu şekilde: ''İşte böyle… Yıllar geçer, bazı şeyler önemini kaybeder, bazı şeyler daima derinde. Aile… kolay değil elbette. Farklı ruhların buluşması. Asla bir çiçek bahçesi değil. Son derece zorlu sınav alanı. Evlatlar, anneler, babalar. Her birimize yüklenen sorumluluklar, çoğu zaman sıkışıp kaldığımız ve ne yapacağımızı bilemediğimiz kalıplar. E onların da yaraları var. Eksikleri tam yapma yeri değildir aile. Kimse mükemmel değil. Sen üzülüyorsun diye gökten saksı düşüp aydınlanacak da değil. Burada tuzağa düşüp duruyoruz belki de.’ Neden ben?’, ‘Neden öyle yaptı?’ gibi nedenli sorularla sevgisiz hissederken. Yaşam evladın da babanın da annenin de ayrı ayrı yolculuğu. Anlıyorsun sonra işte, herkesin mücadelesi kendiyle. Konu sen değilsin be güzelim. O dalgalar duruluyor içinde bir zaman. Diyorsun ki benim de kırdıklarım var, açlıklarım, korkularımla devirdiklerim, kaçtıklarım. Herkes elinden gelenin en iyisini, ruhunun kaldırabildiği kadarını yapabiliyor işte. Haklının, haksızın, eski defterleri masaya yatırıp altını çizdiğin karanlık satırları yüksek sesle okumanın hatta o kurtulamadığın anlaşılma isteğinin önemi kalmıyor. Çünkü öğreniyorsun nihayetinde hayat sana baktığını gösteriyor. Anlaşılman değil anlaman gerekiyor. Değişik bir kış, eski bir şarkının uyandırdığı derindeki duygular… hepsinin bir oyundan ibaret olduğunu nihayet sindiren kalbim. İyinin de kötünün de eşitliğine gülümseyebilmek. Bir sözle, bir kahve sohbetiyle, kalpten destekleriyle daha derin düşünmeme sevep olan dünyadaki meleklerim, dostlarım. Ve dün gece bu güzel fotoğraf❤️ Beraber başladığımız yolculuğumuzu, gülümseyerek, neysek o halimizle birbirimizi kabul etmeyi bilerek sürdürmek dileğiyle. Hadi bakalım haylazlar, gün bugün, güzel anılardır sizden dileğim❤️😉''