"Abone" ve "Bandıra Bandıra" gibi şarkılarıyla müzik dünyasında iz bırakan Yonca Evcimik, tatil sezonunu Karadağ'da açtı. Güneşin ve Adriyatik Denizi'nin tadını çıkaran 62 yaşındaki sanatçı, paylaştığı karelerle takipçilerinin dikkatini çekti.
Müzik kariyerinin yanı sıra "Çılgın Bediş" karakteriyle de hafızalarda yer edinen Yonca Evcimik, tatilinde deniz keyfi yaptı.
Karadağ'dan fotoğraflar paylaşan sanatçı, Adriyatik'in mavi sularında serinlediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Evcimik, paylaşımına "Karadağ'a kadar gelmişken Adriyatik Denizi'ne girmemek olur mu?" notunu ekledi.Ünlü şarkıcının tatil pozları kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, takipçileri de yorumlarıyla dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar Evcimik'in görünümü için "Kim der 62 yaşında", "Hâlâ çok güzel" ve "Bir insan hiç yaşlanmaz mı?" yorumlarında bulundu.
Yonca Evcimik'in yıllara meydan okuyan görüntüsü, sosyal medyada hayranları tarafından yeniden gündeme taşındı.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.