Bazı kullanıcılar Evcimik'in görünümü için "Kim der 62 yaşında", "Hâlâ çok güzel" ve "Bir insan hiç yaşlanmaz mı?" yorumlarında bulundu.

Yonca Evcimik'in yıllara meydan okuyan görüntüsü, sosyal medyada hayranları tarafından yeniden gündeme taşındı.