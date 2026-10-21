Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım'ın yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ara tatile denk getirilmesi kamuoyunun tepkisini çekerken, bu yıl farklı bir uygulamaya gidildi. MEB, bu yıl 10 Kasım'da 'ortak sınav' yapma kararı aldı.

MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde açıkladığı takvimde 10 Kasım'a ortak sınav konulması dikkat çekti. Geçmişte 10 Kasım'ın ara tatile denk gelmesi tepki çekerken, bu yıl sınav uygulaması koyulması 'anma yapılmayacak mı?' endişelerini beraberinde getirdi.

Söz konusu uygulama öğrenci ve öğretmenlerin Atatürk'ü anma programlarına manevi olarak odaklanmasını engelleyeceği gerekçesiyle Eğitim İş Sendikası tarafından da eleştirildi.

Sendikanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Ortak Yazılı Sınav Sistemi "öğretmenin mesleki özerkliğini yok sayan, eğitim ve ölçme-değerlendirme sürecini merkezileştiren antidemokratik bir uygulama" olarak nitelenirken, bu yılki sınavın 10 Kasım'a denk gelmesine tepki gösterildi.

'TAKVİMİ YENİDEN DÜZENLEYİN'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MEB’in yayımladığı ‘Okul Geneli Ortak Yazılı Uygulama Takvimi’nde 10 Kasım 2026 tarihinde ortak yazılı sınav planlandığı görülmektedir.

10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günüdür. 10 Kasım’da okullarımızda anma törenleri yapılır, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz saygı duruşunda bulunur, günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenlenir. Böyle bir güne sınav koymak, eğitimin Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerinden koparılmasına yeni bir örnek teşkil etmektedir.

20 Ekim 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunduk.

Başvurumuzda, 10 Kasım’da yapılacak sınavların okullarda düzenlenecek tören ve etkinlikleri aksatacağını, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hazırlığını olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, Bakanlıktan 10 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan tüm ortak yazılı sınavların başka bir güne ertelenmesini ve takvimin yeniden düzenlenmesini talep ettik.

Bu, 10 Kasım’ın anlam ve önemine sahip çıkmak için dile getirdiğimiz en acil taleptir. Asıl talebimiz ise antidemokratik OYSS uygulamasının tümüyle kaldırılmasıdır.