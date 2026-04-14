İkinci el araç alımında dayanıklılık ve maliyet dengesi tüketiciler için temel kriter olmaya devam ediyor. JustAnswer uzmanı Chris Pyle, üretim kalitesi yüksek ve 250 bin kilometre sınırını sorunsuz aşabilen modelleri belirleyerek, satın alma öncesi motor ve şanzıman kontrolünün hayati önem taşıdığını vurguladı.
HONDA ACCORD VE CIVIC LİSTEDE İLK SIRADA
Pyle, 2018 model Honda Accord’un yüksek kilometre performansıyla öne çıktığını, 2021 model Honda Civic’in ise üretim kalitesi sayesinde değerini en iyi koruyan araçlardan biri olduğunu belirtti. Civic modellerinin ikinci el piyasasında hızlı nakde dönüştürülebilir olması, yatırım değeri açısından da avantaj sağlıyor.
TOYOTA COROLLA GÜVEN TAZELEDİ
Listenin diğer güçlü adayları olan 2023 model Toyota Corolla ve 2022 model Nissan Altima, uzman tarafından "sağlam yapılı ve kendini kanıtlamış" araçlar olarak tanımlandı. Her iki sedanın da mekanik güvenilirlik açısından Honda modelleriyle aynı segmentte değerlendirildiği kaydedildi.
UYGUN FİYATLI SUV MODEL
Crossover ve SUV tercih edenler için 2020 model Kia Sorento, dayanıklılığıyla listenin beşinci sırasına yerleşti. Uzman, Sorento modellerinin uygun fiyatına rağmen yüksek kilometrelerde kusursuz çalışma performansı sergilediğini kendi kullanıcı deneyimiyle teyit etti.
