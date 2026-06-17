Yüzyıllar önce kullanılan ancak zamanla unutulan bu yöntem, günümüzde yeniden yaygınlaştırılıyor. Burkina Faso, Nijer ve Senegal başta olmak üzere Sahel bölgesindeki birçok ülkede yarım ay şeklindeki çukurlar açılarak yağmur suyunun toprakta tutulması sağlanıyor. Büyük Yeşil Duvar girişimi kapsamında desteklenen uygulama sayesinde kurak arazilerin yeniden tarıma kazandırılması ve çölleşmenin yavaşlatılması hedefleniyor.

YARIM AY ŞEKLİNDEKİ ÇUKURLAR SUYU HAPSEDİYOR

Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi ülkelerde kullanılan yöntem, toprağın suyu daha uzun süre tutmasını sağlıyor. Bölgeye özgü darı ve sorgum gibi bitkiler bu alanlara ekiliyor. Uzmanlara göre yağmur suyunun bir bölümü de yer altına sızarak yeraltı su kaynaklarının yenilenmesine katkı sağlıyor.

Bir dönem tamamen kuruyan ve onlarca yıl boyunca verimsiz kalan bazı bölgelerde yeniden yeşil alanlar oluşmaya başladı. Yerel halkın da katıldığı çalışmalar sayesinde tarım üretiminin artması, hayvancılığın desteklenmesi ve gıda güvenliğinin güçlenmesi hedefleniyor.

UNUTULAN YÖNTEM YENİDEN GÜNDEMDE

Birleşmiş Milletler destekli Büyük Yeşil Duvar projesi kapsamında yeniden yaygınlaştırılan yöntem, yüksek teknolojiye ihtiyaç duymadan çölleşmeyle mücadelede etkili bir araç olarak görülüyor. Uzmanlar, yarım ay şeklindeki çukurların yalnızca suyu tutmakla kalmadığını, zamanla toprağın yapısını iyileştirerek bitki örtüsünün geri dönmesini de kolaylaştırdığını belirtiyor.

Araştırmacılar, Sahra'nın ilerleyişini yavaşlatmak için kullanılan bu basit tekniğin, kuraklıkla mücadele eden diğer bölgeler için de örnek olabileceğini ifade ediyor.