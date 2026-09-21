Mersin’in Anamur ilçesinde son yıllarda yaygınlaşan avokado üretiminde ilk sonuçlar alınmaya başladı. Daha önce atıl durumda bulunan bazı arazilerin üretime kazandırılmasıyla bölgede avokado bahçeleri genişlerken, fidanların ağaçlara dönüşmesi üreticiyi de umutlandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal çalışmalar kapsamında üreticilere sağladığı desteklerle dikilen avokado fidanları, ilk meyvelerini vermeye başladı. 2021 yılında fidan desteğinden yararlanan bazı üreticiler bu yıl ilk hasatlarını gerçekleştirdi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Atlı, 2020’den bu yana 2 milyondan fazla fide ve fidan desteği sağlandığını belirterek, 2026 yılında da 5 bin avokado fidanının üreticilerle buluşturulduğunu söyledi.

“AVOKADOYLA SINIRLI DEĞİL”

Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergün Doğan, bölgedeki tarımsal dönüşümün yalnızca avokado üretimiyle sınırlı olmadığını belirtti. Doğan, "Büyükşehir’in desteği sadece avokadoyla da sınırlı değil. Büyükşehir; ihtiyacımız olan makine ekipmanlar başta olmak üzere, hayvancılık alanında da destek verdi ve her yıl da bu desteği artırdı" dedi.

Üreticilerin ilk yıllarda düşük verim aldığını belirten Halil Yıldız ise ağaçların büyümesiyle birlikte gelecek yıllarda daha yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.

Mevlüt Toker de ilk hasadını yaptığını belirterek, "Her şeyden önemlisi üretmek beni hayatta tutuyor. Sabah gidip bahçeyi dolaşmak bana müthiş haz veriyor." diye konuştu.