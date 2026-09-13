Hindistan’ın Mumbai kentindeki iki farklı yetimhaneden 1980’lerin başında evlat edinilerek Hollanda’ya götürülen Meena Geltink ve Minal Tijssen’in yıllar önce başlayan arkadaşlığı, DNA testiyle biyolojik kardeş olduklarının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazandı.

İki kadın, ergenlik döneminde evlat edinme ajansının düzenlediği bir etkinlikte tanıştı. İlk karşılaşmalarında birbirlerine olan fiziksel benzerlikleri dikkat çekti. Özellikle burun ve gülüşlerinin aynı olduğunu fark eden Meena, Minal’e bakarken kendisini aynada görüyormuş gibi hissetti.

Tanışmalarının ardından telefon numaralarını ve adreslerini paylaşan ikili, yıllarca mektuplaştı. Birbirlerine “kardeşim” diye hitap eden Meena ve Minal, okul hayatlarından arkadaşlıklarına, müzikten hayranı oldukları Backstreet Boys grubuna kadar pek çok konuda iletişim kurdu.

Yaklaşık 15 yıl önce iletişimleri kesilen iki kadın, farklı hayatlar kurdu. Meena ilk çocuğunu dünyaya getirirken Minal Fransa’ya taşındı. Ancak yıllar sonra yolları yeniden kesişti.

DNA TESTİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Meena, 2017 yılında Hindistan’dan evlat edinilen kişilerin katıldığı bir toplantıda DNA testi hakkında bilgi edindi ve test yaptırmaya karar verdi. Uzun süre herhangi bir eşleşme çıkmayınca test uygulamasını telefonundan sildi.

Minal ise Hollanda’daki ailesini ziyaret ettiği sırada nisan ayında DNA testi yaptırdı. 20 Mayıs’ta Meena’ya Facebook üzerinden “Beni hatırlıyor musun?” mesajını göndererek test sonucunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Bunun üzerine uygulamayı yeniden yükleyen Meena, sonuçlarda Minal ile yüzde 100 uyumlu bir eşleşme olduğunu gördü. Test, ikilinin aynı biyolojik anne ve babadan dünyaya geldiğini ortaya koydu.

Meena, sonucu gördüğü anda yıllardır hissettiği bağın nedenini anladığını belirtti. Minal ise DNA sonucunu ilk gördüğünde 30 yıl önce tanıştığı genç kızı hatırlayamadığını, ancak sosyal medyadaki fotoğraflara baktığında gerçeği fark ettiğini söyledi.

YILLAR SONRA KARDEŞ OLARAK BULUŞTULAR

DNA sonuçlarının ardından Meena ve Minal, ağustos ayında bir parkta ilk kez biyolojik kardeşler olarak buluştu. Buluşmada birbirlerine sarılan iki kadın, gözyaşları ve kahkahaların ardından birlikte fotoğraf çektirdi.

Fransa’da yaşayan 44 yaşındaki Minal, çocukluk yıllarından beri Meena ile kardeş gibi hissettiklerini ancak bunun gerçek bir kan bağına dayandığını yıllar sonra öğrendiklerini ifade etti.

Meena, 2003 yılında Goa’dan evlat edinilen erkek kardeşiyle birlikte Mumbai’deki yetimhaneyi ziyaret ederek biyolojik ailesine ulaşmaya çalışmış ancak kayıtlar konusunda bilgi alamamıştı.

DNA sonuçlarının ardından yeniden yakınlaşan iki kadın, mayıs ayından bu yana her gün konuşuyor. Eşlerini, çocuklarını ve ebeveynlerini de birbirleriyle tanıştıran Meena ve Minal, yıllar boyunca kaçırdıkları zamanı telafi etmeye çalışıyor.

İki kardeş, gelecekte birlikte Hindistan’a gitmeyi ve Mumbai sokaklarında yan yana yürümeyi planlıyor.