Elazığ’da, Keban Baraj Gölü çevresinde uzun yıllar değerlendirilemeyen yaklaşık 1600 dönümlük alan, üreticilerin girişimiyle badem üretimine kazandırıldı. Bölgeye dikilen yaklaşık 80 bin fidan, zamanla gelişerek verimli bir tarım sahasına dönüştü.

REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSEK

Rakımı, iklim koşulları ve toprak yapısıyla tarıma elverişli olan bölgede son yıllarda badem üretimi hız kazanırken, üreticiler bu sezon için umutlu. Artan ilgiyle birlikte ekim alanları genişlerken, verim beklentisi de yükseldi.

Bahar aylarında etkili olan yağışların olumlu etkisiyle badem ağaçları bu yıl yoğun bir çiçeklenme dönemine girdi. Görsel açıdan da dikkat çeken bu tablo, üreticiler tarafından bereketli bir hasat sezonunun habercisi olarak yorumlanıyor.

25 BİN KİLOGRAM ÜRÜN BEKLENİYOR

Yaklaşık 10 yıldır bölgede üretim yapan Bülent Gürgöz, geçmişte verimsiz olan arazileri badem bahçesine dönüştürdüklerini belirtti. Gürgöz, bu sezon 130 dönümlük alandan yaklaşık 25 bin kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

HASAT SEZONU İÇİN UMUT ARTTI

Geçtiğimiz yıl etkili olan zirai don nedeniyle kayıp yaşadıklarını belirten Bülent Gürgöz, bu yıl şartların daha elverişli olduğunu ve verimli bir sezon beklediklerini ifade etti.

Bölgedeki diğer üreticiler de bu yılki çiçeklenmenin geçen sezona kıyasla daha güçlü olduğunu vurgulayarak, hasat dönemine dair beklentilerin yükseldiğini dile getirdi.

Üreticiler, atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesiyle hem ekonomiye katkı sağlandığını hem de bölge tarımının yeniden hareket kazandığını vurguladı. Ayrıca gençlere de çağrıda bulunan üreticiler, tarıma yönelmenin hem bireysel hem de bölgesel kalkınma açısından önemli olduğunu ifade etti.