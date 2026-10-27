Japonya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Osaka, özellikle sanayileşmenin hızlandığı dönemlerde ciddi bir zemin çökmesi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Fabrikaların ve diğer işletmelerin yoğun şekilde yeraltı suyu çekmesi, toprağın altındaki tabakaların sıkışmasına neden oldu.

Bazı bölgelerde yıllar içinde yaklaşık 3 metreye ulaşan alçalma, altyapı ve taşkın güvenliği açısından önemli sorunlar yarattı.

YERİN ALTINDAKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Yetkililerin yeraltı suyu kullanımına yönelik kısıtlamaları, zamanla su seviyelerinin yeniden yükselmesini sağladı. Bunun sonucunda daha önce sıkışan bazı zemin tabakalarında kısmi genişleme meydana geldi.

Araştırmacılar, bu değişimin yüzeyde küçük ancak ölçülebilir yükselmelere yol açtığını belirledi.

Ancak söz konusu yükselme, geçmişte yaşanan metrelerce çökmenin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Zemindeki sıkışmanın önemli bir bölümü kalıcı olduğu için şehrin eski yüksekliğine dönmesi beklenmiyor.

BAZI BÖLGELER YILDA 12 MİLİMETRE YÜKSELİYOR

Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan araştırmada, Osaka ve çevresindeki zemin hareketleri uydu görüntüleri ve yeraltı suyu ölçümleriyle incelendi.

Araştırmacılar, bölgedeki zeminin yılda ortalama 4 milimetre yükseldiğini, bazı noktalarda ise bu hızın 12 milimetreye ulaştığını tespit etti.

Bilim insanlarına göre bunun nedeni, yerin altındaki fay hatlarının suyun hareketini etkilemesi. Faylar bazı bölgelerde doğal bir set gibi davranarak yeraltı suyunun birikmesine neden oluyor. Su basıncındaki artış da zeminin yukarı doğru hareket etmesini sağlıyor.

Araştırma, Osaka'daki gelişmenin yalnızca Japonya için değil, yeraltı suyu kullanımı nedeniyle çöken diğer büyük şehirler için de önemli olduğunu gösteriyor.

Ancak uzmanlar, zeminin farklı hızlarda yükselmesinin yollar ve binalar açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.