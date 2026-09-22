Şeker kamışının işlenmesinin ardından ortaya çıkan sıvı ve katı maddeler farklı süreçlerden geçirilerek yeniden kullanılıyor. Üretim zincirine geri kazandırılan bu maddeler tarlalarda gübre ve sulama amacıyla kullanılırken lifli posa enerji üretiminde değerlendiriliyor.

ÇİFTÇİLERİN PEŞİNDEN KOŞTUĞU ATIK NE İŞE YARIYOR?

Şeker kamışından etanol üretilirken geriye "vinasse" adı verilen koyu renkli ve organik madde bakımından zengin bir sıvı kalıyor. Bu sıvı şeker kamışı tarlalarına taşınarak sulama ve gübreleme amacıyla kullanılabiliyor. İçerdiği potasyum ve diğer besin maddeleri sayesinde üretim sürecinden çıkan sıvı yeniden tarımsal üretime kazandırılıyor.

KAMIŞIN POSASINDAN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Şeker kamışının sıkılmasının ardından geriye kalan lifli posa da atılmıyor. "Bagasse" olarak bilinen bu madde kazanlarda yakılarak yüksek basınçlı buhar elde ediliyor. Buharın türbinleri çalıştırmasıyla elektrik üretilirken elde edilen enerji fabrikaların kendi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. Fazla elektrik üreten bazı tesisler ise kalan enerjiyi elektrik şebekesine aktarabiliyor.

FABRİKALAR KENDİ ELEKTRİĞİNİ NASIL ÜRETİYOR?

Hasat döneminde kesintisiz çalışan şeker kamışı tesislerinin yüksek enerji ihtiyacı, üretimden kalan lifli posanın değerlendirilmesiyle karşılanabiliyor. Böylece fabrikaya ham madde olarak giren şeker kamışının bir bölümü şeker ve etanole dönüştürülürken geriye kalan posa tesisin elektrik üretiminde kullanılan yakıta dönüşüyor.

KALAN MADDELER HAYVAN YEMİNE DÖNÜŞÜYOR

Üretim sırasında ortaya çıkan diğer katı maddeler de farklı işlemlerden geçirilerek hayvan yemi olarak değerlendirilebiliyor. Böylece şeker kamışının işlenmesi sırasında ortaya çıkan farklı yan ürünler tarım, hayvancılık ve enerji üretiminde yeniden kullanılabiliyor.

ŞEKER KAMIŞINDAN 5 FARKLI ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Brezilya'daki tesislerde şeker kamışı yalnızca şeker üretmek için kullanılmıyor. İşleme sürecinin sonunda aynı ham maddeden şeker ve etanol elde edilirken üretim artıklarından elektrik, gübre ve hayvan yemi üretilebiliyor. Geçmişte bertaraf edilmesi gereken maddeler böylece yeniden üretim zincirine dahil ediliyor.