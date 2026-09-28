Beslenme uzmanlarının ve sağlık profesyonellerinin hafızayı güçlendiren ve tok tutan yapısıyla sıkça önerdiği ceviz, sadece içiyle değil kabuğuyla da şaşırtıyor. Son dönemde yapılan incelemeler, ceviz kabuğunun saç diplerinden sindirim sistemine kadar vücuda sayısız katkı sağladığını gösteriyor.

VÜCUT İÇİN TAM BİR DOĞAL ŞİFA DEPOSU

Ceviz kabuğunun bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıktıkça kullanım alanı da genişliyor. Vücut sağlığı üzerinde çok yönlü etkilere sahip olan bu doğal kaynak, metabolizmadan cilt sağlığına kadar pek çok noktada destek sunuyor. İyot eksikliğinin giderilmesine yardımcı olan ceviz kabuğu, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını desteklerken tansiyonu dengelemeye ve stres seviyesini düşürmeye katkı sağlıyor. Yaşlanma belirtilerini geciktirici etkisi bulunan bu şifa kaynağı, prostat kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Zayıflama süreçlerini desteklemesinin yanı sıra göz çevresindeki koyu halkaların giderilmesine ve diş tartarının temizlenmesine de yardım ediyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ VE KEPEĞİ BİTİREN DOĞAL FORMÜL

Ceviz kabuğunun en dikkat çekici etkisi ise saç sağlığı üzerinde görülüyor. Saç köklerini derinlemesine besleyen ve onaran bu doğal formül, saç dökülmesini belirgin şekilde azaltırken kökleri güçlendirerek kepek oluşumunun önüne geçiyor. Aynı zamanda saçlara doğal bir parlaklık ve nem kazandıran ceviz kabuğu suyu, saç beyazlamasını geciktirici ve saça doğal bir renk verici etki de gösteriyor.

EVDE CEVİZ KABUĞU SUYU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Bu mucizevi etkiden faydalanmak için evde uygulaması son derece kolay bir yöntem bulunuyor. Yaklaşık 10-15 adet ceviz kabuğunu bir tencereye koyup üzerini biraz geçecek miktarda su eklemek gerekiyor. Karışım ocakta iyice kaynadıktan sonra altı kapatılarak oda sıcaklığında soğumaya bırakılıyor. Elde edilen soğumuş ceviz kabuğu suyu banyo sonrası ıslak saçlara ve özellikle saç diplerine iyice nüfuz edecek şekilde uygulanıyor. Saçı bir sonraki yıkamaya kadar durulamamak gerekiyor. Karışım saçta herhangi bir kötü koku veya yağlı his bırakmadan kısa sürede gözle görülür etkisini hissettiriyor.