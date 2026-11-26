Holliston Belediyesi ve enerji şirketi Onyx Renewables, 23 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada güneş enerjisi tesisinin faaliyete geçtiğini duyurdu. Yaklaşık yedi yıllık planlama ve hazırlık sürecinin ardından tamamlanan proje, kasabaya uzun yıllar boyunca hem elektrik hem de gelir sağlayacak.

TOPRAĞI KAZMADAN BİNLERCE PANEL YERLEŞTİRDİLER

Eski çöplüğün altında bulunan atıkların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla arazinin üzeri koruyucu bir tabakayla kapatılmıştı. Bu nedenle güneş panellerinin kurulumu sırasında geleneksel inşaat yöntemlerinden farklı bir teknik kullanıldı.

Paneller, toprağın kazılmasına gerek kalmadan beton ağırlıklarla sabitlenen özel taşıyıcı sistemlerin üzerine yerleştirildi. Böylece çöplüğün üzerindeki koruyucu tabakanın zarar görmesi engellendi.

Toplam 3,4 megavat kurulu güce sahip tesise ayrıca 2,75 megavatsaat kapasiteli bir batarya sistemi kuruldu. Bu sayede üretilen elektrik depolanarak ihtiyaç duyulduğunda şebekeye aktarılabilecek.

25 YIL BOYUNCA GELİR SAĞLAYACAK

Geçmişte atıkların depolandığı ve başka amaçlarla kullanılması güç olan arazi, yeni projeyle birlikte belediye için gelir kaynağına dönüştü.

Yapılan anlaşmalar kapsamında belediye, 25 yıla kadar kira ve vergi yerine yapılan ödemelerden gelir elde edecek. Elektrik üretiminden sağlanan gelirlerin bir bölümü de yeni çevre projelerinin finansmanında kullanılacak.

Tesis aynı zamanda öğrencilerin güneş enerjisi üretimini ve elektrik depolama sistemlerini uygulamalı olarak öğrenebilecekleri bir eğitim alanı olarak değerlendirilecek.

Proje, yeni enerji tesisleri için tarım arazilerinin veya doğal alanların kullanılması yerine eski çöp depolama sahalarının değerlendirilebileceğini de ortaya koyuyor.