Vietnam’ın kıyı bölgelerinde iklim değişikliğinin yarattığı acımasız yıkıma karşı, ezber bozan bir ekonomik devrim yaşanıyor. Uzun yıllardır aşırı kuraklık ve tarım arazilerini esir alan tuzlu su istilası nedeniyle ektikleri hiçbir üründen verim alamayan çaresiz çiftçiler, aradıkları kurtuluşu hiç beklenmedik bir bitkide buldu.

Dong Thap eyaletine bağlı Tan Phu Dong bölgesinde hayata geçirilen yeni üretim modeli, sadece toprakları canlandırmakla kalmadı, bölge halkının kaderini de baştan yazdı.

TOPRAĞIN YENİ HAKİMİ OLDU

Bir zamanlar "artık burada hiçbir şey yetişmez" denilerek kaderine terk edilen o çorak topraklarda, şimdilerde limon otu kokusu yükseliyor. Ürün yetiştirmenin imkansız hale geldiği bölgede çiftçiler; kuraklığa, susuzluğa ve en önemlisi topraktaki yoğun tuza meydan okuyan limon otuna yöneldi.

Peki, bu bitki çiftçilerin hayatını nasıl değiştirdi?

Düşük Maliyet, Yüksek Kazanç: Çok az masrafla ve zahmetsizce yetiştirilebiliyor.

Bitmek Bilmeyen Hasat: Düzenli aralıklarla toplanabildiği için çiftçilere yılın 365 günü kesintisiz bir gelir kapısı sunuyor.

Sadece Taze Satılmıyor: Bölgedeki üreticiler, limon otunun sadece mutfaklarda taze olarak tüketilmediğini, aynı zamanda kozmetik ve sağlık sektörünün gözdesi olan uçucu yağ (esansiyel yağ) üretiminde de ham madde olarak kullanıldığını belirtiyor.

ÇORAK ARAZİLERDEN FABRİKAYA UZANAN ZİNCİR KURDULAR

Bu başarının arkasında sadece bitkinin dayanıklılığı değil, kurulan akıllıca sistem de var. Bölgede oluşturulan yeni üretim zinciri sayesinde çiftçiler, kooperatifler ve modern işleme tesisleri tek bir çatı altında toplandı.

Bu güçlü iş birliği sayesinde ürünlerin tarlada kalma riski tamamen ortadan kalktı ve pazarlama süreci inanılmaz derecede kolaylaştı. Ayrıca aracıların ortadan kalkmasıyla üreticilerin kazançları çok daha istikrarlı ve güvenceli bir hale geldi.

Kısa süre öncesine kadar iklim krizinin ve tuzlu su istilasının pençesinde geçim sıkıntısıyla boğuşan birçok Vietnamlı aile, limon otu üretimi sayesinde gelirlerini katlamayı başardı. Yaşam standartlarını hızla yükselten bölge halkı, tüm dünyaya iklim kriziyle mücadelede çok net bir mesaj verdi. Doğa ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, doğru strateji her zaman kazanır.