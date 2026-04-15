Belçika’da tam konumu açıklanmayan bir bölgede, dikkat çeken sıra dışı bir keşif gündem oldu. Yer altına uzanan eski bir kanal ile hemen yakınında bulunan terk edilmiş askeri araçlar, adeta unutulmuş bir dönemin izlerini gözler önüne serdi.

Görüntülerde, 19. yüzyılın sonlarında inşa edildiği belirtilen ve 1950’li yıllarda tamamen kapatılan uzun bir yer altı kanalının girişlerinin mühürlendiği görülüyor. Bu kanalın bir dönem aktif olarak kullanıldığı ancak zamanla terk edildiği ifade ediliyor.

Kanalın ardından ortaya çıkan alan ise en az onun kadar dikkat çekici. Bölgede, Belçika ordusuna ait olduğu düşünülen çok sayıda askeri araç düzensiz şekilde terk edilmiş halde bulunuyor. Devrilmiş bir Leopard 1 tankı, yamaçta bırakılmış bir obüs ve farklı noktalara dağılmış askeri kamyonlar bu görüntüler arasında yer alıyor.

Araçların bazıları ters dönmüş, bazıları ise çukurda bırakılmış durumda. Uzmanlara göre bu alanın geçmişte bir test sahası ya da eğitim bölgesi olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, ortaya çıkan manzara adeta terk edilmiş bir savaş sahnesini andırıyor. Yer altındaki kapalı kanal ve yüzeydeki araç kalıntıları, bölgenin geçmişine dair hâlâ çözülmemiş pek çok soru olduğunu gösteriyor.