Çin'deki Tian'e Longtan köprüsü, 600 metrelik ana açıklığıyla betonarme kemer köprü sınıfında önceki dünya rekorunu 155 metre geride bıraktı. Bu mühendislik başarısı, beton kemerli yapıların inşa edilebilirlik sınırlarını küresel ölçekte yeniden belirledi.

AĞIRLIK SORUNU NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Yapının kendi ağırlığı, toplam gerilimin yüzde 90'ından fazlasını oluşturarak köprünün genişletilmesinin önündeki en büyük teknik engeli teşkil ediyordu. Mühendisler kemer geometrisini yeniden tasarlayarak genişliği 23 metreden 13 metreye düşürdü ve beton hacmini 40 bin metreküpten 28 bin metreküpe indirdi. Bu sayede metre başına beton kullanımı yüzde 22 azaltıldı.

80 MİLYON DOLARDAN FAZLA TASARRUF SAĞLANDI

Hongshui Nehri üzerine inşa edilen 2 bin 488 metre uzunluğundaki 4 şeritli yapı, kablo gergili alternatif projelere kıyasla inşaat aşamasında 16,37 milyon dolar tasarruf sağladı. 100 yıllık kullanım ömrü boyunca bakım giderlerinin de 65,9 milyon dolar daha düşük olacağı hesaplanarak toplam maliyet avantajı 80 milyon doların üzerine çıkarıldı.

Sertleşme sırasında oluşan sıcaklık değişimleri ve iç gerilimlerin yarattığı çatlama riskini önlemek amacıyla özel beton döküm yöntemleri uygulandı. Yapılan teknik yenilikler sayesinde proje, Ağustos 2026'da Guangxi Bilim ve Teknoloji Ödülleri'nde birincilik derecesine layık görüldü.