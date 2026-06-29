Pazarlarda ve yol kenarlarında iştah kabartan yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi orman meyveleri, iyice yıkanmadığında ölümcül bir parazit hastalığı olan alveokokkoz (tilki tenyası) riskini beraberinde getiriyor.

Parazitin ana kaynağı ise tilkiler. Klinik Parazitolog Prof. Jerzy Stefaniak’ın aktardığına göre, enfekte bir tilkinin bağırsağında binlerce yetişkin tenya bulunabiliyor ve bu hayvanlar dışkı yoluyla milyonlarca parazit yumurtasını doğaya bırakıyor. Tehlike sadece ormanla da sınırlı değil; ormandan toplanan meyveler, toprağa bulaşan sular ve üzerine basılan çimenler tam bir bulaş yuvasına dönüşüyor.

Sadece meyveden bulaşmıyor

Uzmanlar, enfeksiyonun sanılandan çok daha kolay bulaşabileceğine dikkat çekiyor:

Bahçenizde çim biçerken, daha önce oradan geçmiş bir tilkinin bıraktığı parazit yumurtalarını soluyarak enfekte olabilirsiniz ya da bir çimeni çiğnemek veya kaynağı bilinmeyen sulardan içmek.

En kötüsü ise ormanda tilkilerin izini süren kedi veya köpeklerinizi severken parazit yumurtaları elinize, oradan da ağzınıza geçebilir.

15 yıl boyunca kanser taklidi yapıyor

Bu hastalığı en tehlikeli kılan özelliklerin başında inanılmaz yavaş ilerlemesi geliyor. Parazit vücuda girdikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hiçbir belirti vermiyor. En çok karaciğere yerleşen parazit, burada büyüyerek tıpkı bir kanser tümörü gibi davranıyor, organları istila ediyor ve hatta metastaz (saçılım) yapıyor.

Beyin tümörü sandılar, altından tenya çıktı

Prof. Jerzy Stefaniak, yaşadığı sarsıcı bir vakayı şöyle anlatıyor: "30'lu yaşlarında bir hastamız, sara nöbetleri ve bilinç kaybı şikayetiyle beyin cerrahisine başvurdu. İlk etapta beyin tümöründen şüphelenildi, ancak yapılan incelemelerde, karaciğerdeki tilki tenyasının beyne sıçradığı ortaya çıktı. Maalesef hastayı kurtaramadık."

Parazit tüm vücudu ele geçirebiliyor

Hastalık karaciğer sınırlarını aştığında hayati organlarda şu geri dönülemez hasarlara yol açıyor:

Karaciğerde: Sağ karın ağrısı, şiddetli sarılık ve karaciğer büyümesi.

Beyinde: Epilepsi (sara) nöbetleri, bilinç kaybı ve ağır nörolojik hasarlar.

Akciğerde: Dinmeyen kronik öksürük ve nefes darlığı.

Kemiklerde: Dayanılmaz şiddette ağrılar ve durup dururken meydana gelen patolojik kırıklar.

Korunmak için bu altın kurallara dikkat edin

Teşhis edildiğinde tedavisi yıllarca, hatta bazen ömür boyu süren bu hastalıktan korunmanın yolu çok basit önlemlerden geçiyor.

Ormandan veya yol kenarından aldığınız her meyveyi parazit yumurtalarından arındırmak için çok titiz bir şekilde yıkayın.

Doğal kaynak sularını filtrelemeden veya kaynatmadan tüketmeyin.

Kedi ve köpeklerinizin tilkilerle veya enfekte alanlarla temasını önleyin, iç parazit uygulamalarını asla aksatmayın.

Karaciğerinizde şüpheli bir kitle görüldüğünde akla bir de parazit şüphesini getirin.