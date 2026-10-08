TFF 1. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, uzun süredir devam eden stat sorununun ardından kendi tesisine kavuşmak için geri sayıma başladı. Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü idaresinde yürütülen projede, yüklenici firma Metro Mühendislik tarafından inşaat çalışmaları resmen başlatıldı.

1 milyar 919 milyon TL sözleşme bedeliyle ihalesi tamamlanan projede, 420 günlük iş teslim süresi için çalışmalar sürüyor. 51.148,18 metrekare alanda devam eden inşaatın 10 Kasım 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Yeni stadyumun kapasitesi 8 bin 256 kişi olarak belirlenirken, tesiste 504 araçlık otopark alanı da bulunacak.

YENİ TASARIMDA KAMERA PLATFORMU

Yıllardır mevcut tesisin yetersizliği nedeniyle iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı veya farklı lokasyonlarda oynamak zorunda kalan Karagümrük, TFF ve UEFA standartlarına uygun modern bir stadyuma kavuşacak. İzmir Alsancak Stadı'nı da inşa eden yüklenici firma, Karagümrük projesinde dış tasarımda değişiklik yaptı. Son paylaşımlara göre sarnıç duvarı kısmına kamera platformu konuldu.

Bu düzenlemeyle yayın kameralarında duvar yerine tribün atmosferinin aktarılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kulüp, kendi sahasında taraftarı önünde maçlara çıkacak.