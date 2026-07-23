Araştırmacılar, bölgede bulunan metal parçaları, mühimmat kalıntıları ve uçağa ait yapısal bileşenleri ayrıntılı şekilde inceleyerek enkazın hangi modele ait olduğunu ortaya çıkardı. Bulgular, uçağın savaş yıllarında gerçekleştirilen bir görev sırasında düştüğünü ve olayın ardından enkazın onlarca yıl boyunca orman örtüsünün altında kaldığını gösteriyor.

ENKAZIN KİMLİĞİ PARÇALAR SAYESİNDE BELİRLENDİ

Uzman ekipler, enkaz alanında yürütülen kazılar sırasında seri numaraları taşıyan parçalar ile motor ve gövdeye ait bileşenleri kayıt altına aldı. Yapılan teknik incelemeler ve tarihi arşivlerle gerçekleştirilen karşılaştırmalar sonucunda uçağın, İkinci Dünya Savaşı'nda Müttefik hava kuvvetleri tarafından kullanılan bir askeri uçak olduğu doğrulandı.

Araştırmacılar, enkazın bulunduğu bölgenin savaş döneminde yoğun hava operasyonlarının gerçekleştiği güzergahlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle uçağın görev dönüşü sırasında vurulmuş veya teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kazanın kesin nedeni hakkında henüz net bir sonuca ulaşılamadı.

TARİHİ KAYITLARA YENİ BİR HALKA EKLENDİ

Bilim insanları, elde edilen bulguların yalnızca tek bir uçak kazasını aydınlatmakla kalmadığını, aynı zamanda Polonya'daki İkinci Dünya Savaşı hava harekatlarına ilişkin tarihi kayıtların daha ayrıntılı şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Enkaz alanında sürdürülen çalışmalar kapsamında yeni parçaların ortaya çıkarılması ve arşiv belgeleriyle eşleştirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, yapılacak ek incelemeler sayesinde uçağın görev rotası, mürettebatı ve düşüşüne ilişkin daha fazla bilgiye ulaşılabileceğini ifade ediyor.