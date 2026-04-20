Araştırmalara göre yerel halk tarafından 'gizlenen' anlamına gelen adıyla bilinen bu kertenkele türü, aslında bilim dünyası için tamamen yeni bir tür olarak tanımlandı. Yapılan genetik analizler, daha önce bilinen türlerden farklı olduğunu ortaya koydu.

Sadece belirli bir bölgede yaşayan bu sürüngenin doğadaki canlı sayısı oldukça sınırlı. Uzmanlara göre türün toplam popülasyonu 20’nin bile altında olabilir. Bu durum, onu dünyanın en nadir ve en risk altındaki sürüngenlerinden biri haline getiriyor.

Araştırmacılar, bu canlıyı bulmanın bile oldukça zor olduğunu belirtiyor. Çünkü tür, dar bir alanda, kayalık geçitler ve derin vadiler gibi izole bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Bu da onu yıllarca bilim insanlarının gözünden uzak tutan en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Ancak keşif kadar önemli bir başka gerçek de var: Türün geleceği ciddi risk altında. Habitat kaybı, çevresel değişimler ve dış tehditler nedeniyle bu nadir sürüngenin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu keşfin doğada hâlâ bilinmeyen türlerin olabileceğini gösterdiğini vurgularken, aynı zamanda bu canlıların korunması için hızlı adımlar atılması gerektiğine dikkat çekiyor.