Ülkede toplam uzunluğu 1.500 kilometreyi aşan kıyı ve rıhtım duvarlarının neredeyse tamamının ilerleyen yıllarda yenilenmesi gerekiyor. Ancak uzmanlar, yapıların ne kadarının kullanım ömrünü tamamladığının kesin olarak bilinmediğini ve yenileme çalışmalarının onlarca yıl sürebileceğini söylüyor.

YAŞLANAN DUVARLARDA ÇÖKME RİSKİ

Araştırmaya göre kıyı duvarlarının bir bölümü yaşları ve uzun süre ertelenen bakımlar nedeniyle dayanıklılığını kaybetti. Bazı yapılarda çatlaklar, çökmeler ve zeminde hareketler tespit edilirken, özellikle Urk ve Terschelling gibi bölgelerde hasar gören liman duvarları için merkezi yönetimden acil yardım istendi.

Deltares ve Delft Teknik Üniversitesi’nde görev yapan jeoteknik uzmanı Mandy Korff, bazı duvarların kullanım ömrünün sonuna ulaştığını belirtti. Yapıların kime ait olduğunun her zaman net olmaması da onarım kararlarının gecikmesine neden oluyor.

MALİYET 16 MİLYAR AVRO ARTABİLİR

Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı, kıyı duvarları ile suyu tutan çelik ve beton yapıların yenilenmesinin belediyelere yaklaşık 16 milyar avroluk ilave yük getirebileceğini doğruladı. Ancak mevcut verilerin eksik olması nedeniyle kesin maliyetin henüz bilinmediği ifade edildi.

TNO’nun hazırladığı raporda, ülke genelindeki altyapının 2100’e kadar yenilenmesi ve onarılması için 261 milyar avroya ihtiyaç duyulabileceği hesaplanmıştı. Kıyı duvarları bu tahmine tam olarak dahil edilmediği için yeni araştırmayla birlikte toplam faturanın daha da yükselmesi bekleniyor.

Özellikle bütçesi ve teknik personeli sınırlı küçük belediyelerin yenileme sürecinde zorlanabileceği belirtiliyor. Çalışmalar tamamlanana kadar kıyı bölgelerinde yeni hasarların, ulaşım aksamalarının ve yerel çökmelerin görülmeye devam edebileceği uyarısı yapılıyor.