Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yaşayan Jadav Payeng, 1970'li yılların sonunda Brahmaputra Nehri'nin aşındırdığı bir adada ağaç dikmeye başladı. Her yıl yaşanan taşkınlar nedeniyle toprağın sürekli değiştiği bölgede başlattığı bu çalışma, zamanla Molai Ormanı olarak bilinen geniş bir yeşil alana dönüştü.

YILLARCA TEK BAŞINA AĞAÇ DİKTİ

Jadav Payeng'in çalışması, büyük bir çevre projesi ya da devlet desteğiyle başlamadı. Bölgedeki bitki örtüsünün giderek yok olduğunu gören Payeng, toprağı yeniden yeşillendirmek amacıyla kendi imkânlarıyla fidan dikmeye karar verdi.

Ancak ağaçların büyümesi kolay olmadı. Brahmaputra Nehri'nin sık sık taşması, toprağın aşınması ve değişen hava koşulları nedeniyle dikilen fidanların korunması gerekiyordu.

Payeng, yıllar boyunca yeni ağaçlar dikmenin yanı sıra genç fidanları korudu, büyümelerini takip etti ve zarar gören alanlarda çalışmalarını sürdürdü.

Başlangıçta küçük bir alanda yürüttüğü çalışmalar, onlarca yıl içinde geniş bir ormanlık alanın oluşmasını sağladı.

ÇORAK TOPRAKLAR YEMYEŞİL BİR ORMANA DÖNÜŞTÜ

Ağaçların büyümesiyle birlikte adanın doğal yapısı da değişmeye başladı. Bitki örtüsü toprağın nemini daha uzun süre korumasına yardımcı olurken ağaçların oluşturduğu gölgelik alanlar yeni bitkilerin gelişmesine uygun koşullar sağladı.

Zamanla toprakta organik madde birikimi arttı ve erozyona karşı doğal bir koruma oluştu. Yeşil alanların genişlemesiyle birlikte farklı hayvan türleri için barınma ve beslenme alanları da ortaya çıktı.

Yıllar içinde oluşan orman, Payeng'in adıyla özdeşleşerek Molai Ormanı olarak anılmaya başladı. Ormanın büyüklüğüne ilişkin farklı ölçümler bulunsa da bölge, tek bir kişinin başlattığı uzun soluklu çevre çalışmalarının en bilinen örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

YAPTIĞI ÇALIŞMA DEVLET TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Jadav Payeng'in yıllarca sürdürdüğü çalışma, zamanla Hindistan sınırlarını aşarak uluslararası alanda tanınmaya başladı.

Hindistan hükümeti, doğanın korunmasına sağladığı katkılar nedeniyle Payeng'i 2015 yılında ülkenin önemli sivil nişanlarından Padma Shri ile ödüllendirdi.

Bugün Molai Ormanı, zarar görmüş doğal alanların uzun yıllara yayılan çalışmalarla yeniden canlandırılabileceğinin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Payeng'in 1970'li yılların sonunda tek başına başlattığı girişim, yaklaşık yarım asır sonra geniş bir ormanlık alanın oluşmasını sağlayarak dünya çapında tanınan bir çevre hikâyesine dönüştü.