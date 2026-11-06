İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Zümbül Ö., kızı Döndü Ö. ve torunu S.S.D. aynı evde yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, üç firari hükümlünün Sancaktepe civarında olduğunu belirledi. Saha çalışmasıyla kaldıkları evi tespit eden polis, adrese operasyon düzenledi.

Firari hükümlülerin, kuyumculara müşteri gibi girip el çabukluğu ya da oyalama taktiğiyle milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldıkları ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

ANNE 2013'TEN BU YANA ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Zümbül Ö.'nün, 6 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle 2013 yılından bu yana arandığı belirlendi. Kızı Döndü Ö.'nün ise 6 ay 1 gün hapis cezasıyla 2015 yılından bu yana firari olduğu ortaya çıktı.

Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen S.S.D.'nin de 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle 2023 yılından bu yana arandığı belirtildi.

ABONELİKLERİ EMLAKÇININ ÜZERİNE YAPTIRMIŞLAR

Polisin yürüttüğü soruşturmada, firari hükümlülerin yakalanmamak için yıllardır yeni kimlik çıkartmadıkları, hastaneye gitmedikleri ve resmi işlem yapmadıkları tespit edildi.

Sık sık adres değiştiren üç kişinin, kayıtlara geçmemek için kiraladıkları evlerdeki elektrik, su ve internet aboneliklerini de anlaştıkları emlakçının üzerine yaptırdıkları belirlendi.

Zümbül Ö. ve Döndü Ö. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.S.D. adliyeye sevk edildi.