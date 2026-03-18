Sahne performansları ve enerjisiyle bir döneme damga vuran Asena hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ünlü dansçının kullandığı ismin aslında bir sahne adı olduğu öğrenildi.

SAHNE ADIYLA TANINMIŞTI

Oryantal dansın Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynayan Asena, özellikle 2000’li yıllarda sahne şovları ve televizyon programlarıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Katıldığı projeler ve dikkat çeken performanslarıyla kısa sürede popüler kültürün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Şöhretini İbo Show ile pekiştiren Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya’ya yerleşmiş ve sahnelere ara vermişti. Aradan geçen yılların ardından yeniden sahnelere dönen ünlü isim, performanslarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

GERÇEK ADI BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak bu kez gündeme gelen konu kariyeri değil, gerçek adı oldu. Yıllardır “Asena” ismiyle tanınan ünlü dansçının gerçek adının Onur Çakmak olduğu ortaya çıktı. Bu detay, hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

MAGAZİN DÜNYASINDA TEK DEĞİL

Öte yandan magazin dünyasında sahne adı kullanan tek isim Asena değil. Sibel Can’ın gerçek adının Sibel Cangüre, Seda Sayan’ın Aysel Gürsaçer ve Hande Yener’in ise Makbule Hande Özyener olduğu da biliniyor.

Sahne isimleriyle hafızalara kazınan bu ünlülerin gerçek adları zaman zaman yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.