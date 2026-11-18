New Mexico'nun kuzeybatısındaki Ah-Shi-Sle-Pah bölgesinde bulunan ve “Alien Throne” (Uzaylı Tahtı) ile “King of Wings” (Kanatların Kralı) olarak bilinen kaya oluşumlarının birkaç hafta arayla çöktüğü ortaya çıktı. İnce sütunların üzerinde dengede duran dev taş bloklarıyla tanınan yapılar, bölgenin en dikkat çekici doğal oluşumları arasında gösteriliyordu.

GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Navajo Tours USA adlı tur şirketinin kurucusu Kialo Winters, ziyaretçileri bölgeye götürdüğü sırada Alien Throne'un parçalandığını fark etti. Uzun yıllardır aynı güzergahta rehberlik yapan Winters, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

Bölgedeki bir diğer ünlü kaya oluşumu King of Wings'in de ekim ayının başlarında çöktüğü belirlendi. Ziyaretçilerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, daha önce ince bir kaya sütununun üzerinde duran dev taş bloğunun yere düştüğü görüldü.

Uzmanlar, uzun süreli aşınmanın kaya oluşumlarını zayıflattığını belirtirken, son dönemde yaşanan şiddetli yağışların da yıkımlarda etkili olmuş olabileceğine dikkat çekti. Ancak Alien Throne'un çöküşünün kesin nedeni henüz doğrulanmadı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BÖLGEYİ VURDU

ABD'nin güneybatısında ekim sonu ve kasım başında etkili olan fırtınalar, New Mexico, Arizona, Utah ve Colorado eyaletlerinde büyük hasara yol açtı. Uzmanların tahminlerine göre bölgeye ve Nevada'ya toplam 75 milyar metreküpten fazla yağış düştü. Seller nedeniyle çok sayıda yol kullanılamaz hale gelirken evler de zarar gördü.

Yıkılan kaya oluşumlarının yerli Navajo halkı için kültürel önemi de bulunuyor. Geçmişte ticaret yollarında yön bulmak amacıyla kullanılan bu doğal yapılar, nesiller boyunca aktarılan hikayelerde de yer alıyordu.

Yetkililer ve yerel rehberler, ziyaretçilerden çöken yapıların kalıntılarına tırmanmamalarını ve bölgeden taş parçaları almamalarını istedi. Bir zamanlar ziyaretçilerin fotoğraf çekmek için kilometrelerce yol katettiği doğal oluşumlar artık yalnızca eski görüntülerinde görülebilecek.