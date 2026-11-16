Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak kritik ulaşım projelerinden biri olan Geminbeli Tüneli’nde inşaat süreci tamamlanıyor.

2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi’ne alternatif olarak inşa edilen tünelde asfaltlama ve zemin iyileştirme çalışmaları hız kazandı.

ULAŞIM SÜRESİ 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

Her bir tüpü 4 bin 280 metre olmak üzere çift tüp olarak tasarlanan proje, 4 bin 720 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 9 kilometre uzunluğa sahip.

Tünelin hizmete girmesiyle birlikte mevcut güzergah yaklaşık 3 kilometre kısalacak. Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki seyahat süresini ortalama 20 dakikaya indirecek olan proje, özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan 2 bin 10 rakımlı geçidi devre dışı bırakacak.

ZEMİN İYİLEŞTİRME VE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AKP Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile birlikte tünel şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden projenin son durumuna ilişkin bilgi alan Güler, Zara giriş noktasındaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Güler, sahadaki mevcut durumu şu sözlerle aktardı:

"Hem asfalt serimi hem de 2'nci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Birkaç hafta içerisinde bu alandaki işlemlerle birlikte asfalt serimi de tamamlanacak."

HEDEF ARALIK AYI BAŞI

İnşaat takvimine ve bölgedeki hava koşullarına dikkat çeken AKP Grup Başkanı Güler, kalan imalatların ay sonuna veya aralık ayı başına kadar bitirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Yağışların kara dönüşmesinin saha çalışmalarını doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Güler, açılış takvimine ilişkin şunları kaydetti:

"Olumsuz hava şartları etkisini gösterirse mühendislik açısından yapabileceğimiz fazla bir şey kalmayacak. Ancak mevcut şartlar içerisinde imalatları tamamlama imkanımız var. Hava şartları müsaade ederse Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından 1'inci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz. 15-20 gün içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor."